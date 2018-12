VENETO – Pranzo con torta alla marijuana: due donne intossicate

L’ebbrezza del ‘quasi’ proibito è costata cara a due donne padovane, che ieri si sono sentite male dopo aver ingerito un pezzo di torta alla marijuana. E’ successo in un’abitazione di via Piovese, dove è stato richiesto l’intervento dei sanitari del 118, i quali hanno chiesto successivamente l’intervento dei carabinieri.

Una donna 38enne di origini campane, si era sentita male ed ha riferito di aver mangiato una torta preparata dal coinquilino, il quale aveva usato, tra gli ingredienti, anche la marijuana.

Un’ora prima un’altra coinquilina, 37enne, era stata portata in ospedale dal ragazzo cuoco improvvisato e maldestro.

Quest’ultimo è un 34enne di origini siciliane, che qualche giorno prima aveva acquistato 10 grammi di marijuana ed aveva deciso di impiegarne una parte come ingrediente della torta, da portare ad un pranzo con amici sui Colli Euganei. Una volta rientrati a Padova, una delle due donne si era sentita male ed era stata portata in ospedale, poi per la seconda è stato chiesto l’invio di un’ambulanza. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione, trovandovi un bilancino di precisione ed un grinder (che serve per sminuzzare la marijuana), oltre che alcune fette del dolce.

P.V. è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti e le due donne, ricoverate ma fuori pericolo sono state dimesse con la diagnosi di “intossicazione da stupefacenti”.