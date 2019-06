VENETO – Perturbazione dalla Spagna: stato di attenzione – Le previsioni

METEO. ARRIVA IN VENETO PERTURBAZIONE DALLA SPAGNA. DICHIARATO LO STATO DI ATTENZIONE PER CRITICITA’ IDROGEOLOGICA

Una saccatura proveniente dalla Spagna determinerà sul Veneto una crescente instabilità, con rovesci e temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane, locali sulla pianura centro-settentrionale. In particolare domani, sabato 22, ci sarà la fase di maggiore instabilità, con frequenti rovesci e temporali.

Sulla base di queste previsioni meteo, elaborate dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità, dichiarando lo Stato di Attenzione Idrogeologica su tutto il territorio.

L’Avviso ha validità fino alle ore 10.00 di domenica 23 Giugno.

Le previsioni dell’ARPAV

Dalle ore centrali di venerdì 21 crescente instabilità con rovesci e temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane, locali sulla pianura centro-settentrionale. Sabato 22 maggiore instabilità con frequenti rovesci e temporali. In entrambe le giornate saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento).



Evoluzione generale

Venerdì correnti sud-occidentali in quota mantengono condizioni di tempo a tratti instabile specie sui rilievi. Sabato il transito di un nucleo depressionario da Ovest porterà diffusa instabilità con precipitazioni frequenti su gran parte della regione e un temporaneo calo termico. Da domenica, ma soprattutto da lunedì, il rinforzo di un promontorio anticiclonico, associato ad una avvezione di aria calda proveniente dall’Africa, determinerà tempo più stabile con graduale aumento delle temperature.

Il tempo oggi

venerdì 21

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. In pianura inizialmente sereno o poco nuvoloso poi, nel corso del pomeriggio sviluppo di locali annuvolamenti salvo sulla costa dove prevarrà il sole. Sulle zone montane e pedemontane irregolarmente o molto nuvoloso con probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) di rovesci o temporali sparsi, sull’alta pianura probabilità medio-bassa (25-50%) di locali fenomeni, generalmente assenti altrove. Non si escludono fenomeni localmente intensi. Temperature massime senza variazioni di rilievo o in lieve calo in montagna. Venti in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota da deboli a moderati da sud-ovest.

Tempo previsto

sabato 22. Irregolarmente nuvoloso fin dal mattino con frequenti annuvolamenti, specie in montagna e sulla pianura centro-occidentale dove a tratti il cielo potrà essere molto nuvoloso. Su costa e pianura centro-orientale maggiore schiarite alternate a nuvolosità irregolare.

Precipitazioni. Tempo instabile su gran parte della regione, con probabilità medio alta (50-75%) di rovesci o di temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane e pianura centro-settentrionale; probabilità medio bassa (25-50%) altrove. Probabili fenomeni localmente intensi.

Temperature. In temporanea diminuzione anche sensibile, specie le massime.

Venti. In pianura dai quadranti orientali deboli, a tratti moderati, specie sulla costa. In quota in quota in attenuazione da moderati a deboli e in rotazione da Sud a Nord. Probabili raffiche nelle zone interessate da temporali.

Mare. In prevalenza mosso.

Previsione Altezza Onde

domenica 23. Nelle prime ore residua nuvolosità sui settori centro-orientali e meridionali della pianura; nel corso della mattinata ampie schiarite, in un contesto che rimarrà, tuttavia, ancora a tratti variabile specie sulle zone prealpine e pedemontane, dove nel pomeriggio tenderà a svilupparsi attività cumuliforme.

Precipitazioni. Possibili residue precipitazioni nella notte fino alle prime ore sui settori centro-orientali e meridionali (probabilità bassa 0-25%), in seguito generalmente assenti salvo probabilità medio-bassa (25-50%) di locali fenomeni in montagna nel pomeriggio.

Temperature. Minime in calo, massime in aumento.

Venti. In pianura deboli/variabili con brezze sulla costa. In quota deboli da Nord.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

lunedì 24. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo modesti cumuli sui rilievi a sviluppo giornaliero generalmente senza precipitazioni associate. Temperature in aumento con valori che si porteranno sopra la media del periodo. Venti in quota ancora settentrionali in moderato rinforzo.

martedì 25. Permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo modesti cumuli sui rilievi ad evoluzione diurna; temperature in ulteriore lieve aumento.