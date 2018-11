VENETO – Non piove più, ma si attende terza ondata del Po

METEO: NON PIOVE PIÙ IN VENETO, MA ALLERTA GIALLA IN POLESINE PER PASSAGGO DELLA TERZA ONDATA DI PIENA DEL PO

Previsioni metereologiche in netto miglioramento in Veneto per le prossime ore, ma resta l’allerta per il passaggio della terza piena del fiume Po, tra venerdì e sabato.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha diramato l’avviso di criticità moderata (colore giallo) per le aree dell’asta del Po e mantiene l’allerta anche per le zone dell’Alto Piave, del Piave Pedemontano e dell’Alto Brenta, Bacchiglione e Alpone per la possibilità di eventuali fenomeni franosi a causa della saturazione dei terreni dovuta alle precipitazioni dei giorni scorsi.

Inoltre, restano oggetto di specifico monitoraggio e di allerta ‘rossa’ le frane del Tessina in comune di Chies d’Alpago (BL) e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore (BL), nonché la frana del Rotolon in comune di Recoaro (VI).