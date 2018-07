VENETO – Muore operaio nel Padovano

(ANSA) Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto alla Maus di Campodarsego, azienda che produce macchine sbavatrici, torni verticali e molatrici. La vittima lavorava per un’azienda esterna alla Maus e stava svolgendo lavori di manutenzione. Sul posto i carabinieri.

“Oggi era il primo giorno di lavoro per la Detto Fatto, piccola impresa di manutenzione di Modena, formata dal titolare e da due dipendenti, che avrebbe lavorato in appalto alla Maus di Campodarsego, per lo smontaggio e l’imballaggio dei macchinari da inviare ai clienti dopo i test di controllo”. Lo rileva, in una nota, la Fiom/Cgil la quale precisa che “i tre lavoratori oggi erano arrivati in azienda per la prima volta e avevano cominciato lo smontaggio, anche se non era stato formalizzato il contratto di lavoro. I tre – osserva – non erano ancora dotati di tutta l’attrezzatura necessaria e questa era stata data loro dai dipendenti della Maus, altrimenti non avrebbero potuto procedere nella mansione assegnata alla Detto Fatto”. Secondo la Fiom i tre operai erano “sulle impalcature, impegnati nello smontaggio di una macchina, quando il titolare dell’impresa modenese, che non era correttamente agganciato ai cavi di sicurezza, è caduto da un’altezza di 3 metri ed è morto poco dopo”. “La sicurezza nel lavoro all’interno delle aziende deve essere una priorità assoluta del Governo. In una Repubblica fondata sul lavoro, non si deve e non ci si può permettere che il lavoro sia vissuto come pericolo e come fonte di morte”.