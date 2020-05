VENETO – Maneggio a fuoco: muoiono 4 cavalli, feriti proprietario e figlia

Alle 10:30 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tommaseo ad Eraclea per l’incendio di un piccolo maneggio privato dove sono morti 4 cavalli: ferito il proprietario e la figlia. L’uomo e la ragazza, i quali hanno riportato delle ustioni nel tentativo di mettere in salvo gli animali, sono stati presi n cura dal personale del Suem e portati in pronto soccorso. I pompieri accorsi da San Donà con due automezzi, hanno spento le fiamme dei box in legno andati completamente bruciati, dove vi erano ricoverati i cavalli. Il proprietario nelle fasi concitate dell’incendio è riuscito a mettere in salvo 7 cani, che si trovavano su una struttura vicina lambita dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate dopo circa due ore. Sul posto anche i carabinieri.