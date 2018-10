VENETO – Maltempo, unità di crisi al lavoro

Si è insediata questa mattina nella sede della Protezione Civile Regionale a Marghera, ed è pienamente operativa, la speciale Unità di Crisi, istituita dal Presidente della Regione Luca Zaia e coordinata dall’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin, che ha il compito di monitorare minuto per minuto, e di assumere le eventuali decisioni necessarie, l’andamento dell’ondata di maltempo che sta interessando il Veneto. Ne fanno parte tutti gli Enti e le strutture anche solo ipoteticamente coinvolte in caso di eventuale, particolare crisi come, ad esempio, i Prefetti della regione, i Vigili del Fuoco, L’Anci e L’Upi (Comuni e Province), i Consorzi di Bonifica, l’Anas, Veneto Strade, l’Enel, Terna, il Centro Regionale Urgenza Emergenza della sanità, dirigenti e tecnici di tutte le Direzioni regionali interessate. L’Unità rimarrà operativa fino a cessate esigenze.