VENETO – Il Po fa ancora paura: allerta arancione

METEO: ALLERTA ARANCIONE IN POLESINE PER PASSAGGIO ONDA PIENA FIUME PO

Per oggi e domani il centro meteorologico di Arpav segnala in Veneto alternanza di nubi e schiarite, con assenza di piogge, nebbie in pianura e temperature minime in diminuzione.

Il Centro decentrato della Protezione civile del Veneto conferma lo stato di allerta ‘arancione’ nel tratto veneto dell’asta del fiume Po per il passaggio, tra oggi e domenica, di una ulteriore onda di piena che avrà livelli superiori ai giorni precedenti. Si prevede pertanto l’allagamento delle aree golenali non difese da argini.

Nel Bellunese e nella fascia pedemontana del Veneto permane lo stato di attenzione per la possibilità d’innesco di fenomeni franosi sui versanti, a causa della saturazione dei terreni dovuta alle precipitazioni dei giorni scorsi. Resta l’allerta ‘rossa’ per le frane del Tessina in comune di Chies d’Alpago (BL), della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore (BL) e la frana del Rotolon in comune di Recoaro (VI), sottoposte a monitoraggio costante.