VENETO – Doppio schianto in autostrada: un morto e 3 feriti, fra cui bambino di 9 anni (FOTO)

Dalle ore 15 circa, i vigili del fuoco stanno operando in autostrada A4 tra i caselli di Cessalto e San Stino in direzione Trieste per due incidenti stradali distinti: Nel primo tamponamento al km433 tra due mezzi pesanti un autista ha perso la vita, nel secondo tra un furgone e un camion e un’auto, tre persone sono rimaste ferite. Le squadre intervenute da San Donà, Motta di Livenza, Treviso con l’autogrù e il reparto volo con Drago 63, hanno messo in sicurezza i mezzi.

Nel tamponamento tra i due articolati vigili del fuoco hanno liberato l’autista incastrato, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’autista. Nel secondo incidente, i vigili del fuoco di Motta di Livenza, hanno estratto i tre occupanti: un bambino di 9 anni è stato stabilizzato dai sanitari ed elitrasportato in ospedale. Portati in ambulanza al pronto soccorso anche i due adulti. La squadra dei vigili del fuoco di San Donà ha inoltre portato dell’acqua a dei cavalli sofferenti per il caldo, incolonnati all’interno di un mezzo. Durante le operazioni di soccorso l’autostrada è rimasta chiusa al traffico.