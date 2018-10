VENETO – Donna sorprende ladro, lui la pesta e fugge: arrestato

Una donna di 42 anni residente a Camposampiero in provincia di Padova, è rimasta vittima, ieri sera intorno alle 22, di una violenta aggressione da parte di un ladro, marocchino di 20 anni. La vittima ha sorpreso il giovane nordafricano che stava cercando di entrare nel suo garage. Vistosi scoperto il 20enne si è lanciato contro di lei colpendola violentemente e poi fuggendo. La 43enne è stata portata in ospedale e medicata, con una prognosi di 20 giorni. L’aggressore è poi fuggito nascondendosi in un bar nelle vicinanze, ma è stato intercettato dai carabinieri e fermato. Si tratta di Soufiane Edoumy, 20enne marocchino, indagato per tentata rapina impropria e lesioni.