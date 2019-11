VENETO – Con l’auto contro albero: deceduto un uomo

Domenica sera, alle 22:50, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Padova (strada provinciale) a Conselve per un’auto Peugeot 206finita contro un albero: deceduto un uomo. I pompieri accorsi da Piove di Sacco hanno messo in sicurezza il mezzo; purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del suem118 ha dovuto dichiarare la morte di I.G. un 54 enne di origine moldava e residente a Cartura.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 2.