VENETO – Capotreno aggredito e ferito da due stranieri

La Polizia Ferroviaria di Mestre è intervenuta ieri su un treno, dopo aver raccolto la segnalazione di un capotreno aggredito da due stranieri privi di biglietto.

Nella stazione di Quarto d’Altino, il capotreno, assieme ad un collega di Trenitalia, stava effettuando il controllo dei biglietti ai passeggeri in procinto di salire a bordo, quando si è imbattuto su due giovani stranieri che ne erano sprovvisti; alla richiesta di regolarizzare la loro posizione, i due non solo si sono rifiutati, ma hanno reagito in modo aggressivo e violento, tanto da innescare una colluttazione, nel corso della quale uno dei due arrivava anche ad afferrare per il collo il controllore.

Durante il parapiglia, uno si allontanava precipitosamente, facendo perdere le sue tracce, mentre il più violento, alla partenza del treno, riusciva a salire a bordo, cercando poi di nascondersi nel vestibolo dell’ultima carrozza di coda.

All’arrivo del convoglio nella stazione di Mestre, però, ha trovato ad attenderlo i poliziotti che, allertati dell’accaduto, sono intervenuti e grazie alla descrizione fornita sono riusciti ad identificare e a fermare l’aggressore.

L’uomo, un venticinquenne senegalese identificato tramite permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Cagliari, è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e agli accertamenti nel Gabinetto di Polizia Scientifica, quindi deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di minaccia, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Sottoposto alle cure del caso presso il locale Pronto Soccorso, il capotreno aggredito è stato refertato con 5 giorni di prognosi per le lesioni subite.