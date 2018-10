VENETO – Capannone di Monselice covo di una banda: due arresti

I Carabinieri di Abano Terme hanno eseguito due arresti nei confronti di altrettanti cittadini di nazionalità albanese. Si tratta di un’operazione iniziata lo scorso anno e che aveva portato all’arresto di altri quattro individui.

I militari hanno sgominato una banda composta da italiani e albanesi che operava tenendo base in un capannone di Monselice nel quale detenevano armi. Il capannone era diventato una sorta di base operativa e per incontri con criminali di alto spessore con il fine di acquistare, detenere, confezionare e vendere elevati quantitativi di cocaina particolarmente ricercata sul mercato, poiché contenente un principio attivo pari all’85%.

Gli arrestati sono

HYSA Artur, 39enne albanese dimorante a Tribano (PD), in atto detenuto al “Due Palazzi” di Padova, avente un riconosciuto ruolo di protagonista nella gestione del traffico illecito di stupefacenti;

NACI Florian, detto “Flori”, 39enne albanese dimorante a Tribano (PD), destinatario, in diverse occasioni, di numerose dosi di cocaina destinate allo spaccio al dettaglio.