VENETO – Auto fuori strada sui Colli Euganei, muore 31enne barista di Este

Alle 20:00 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP21 in Via Prossima a Cinto Euganeo per un’auto finita rovesciata sotto il piano stradale: deceduto un 31 enne. I pompieri arrivati da Este e Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza l’autovettura, ed estratto il conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Si tratta di Nicolò Sinigaglia, 31 anni residente a Lozzo Atestino, che lavorava nel locale “Salotto 38” di Este. Stava tornando a casa, il mezzo si è ribaltato più volte I vigili del fuoco hanno poi recuperato l’autovettura distante oltre 30 metri dalla strada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 4 ore.