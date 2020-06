Veneti più prudenti dell’ordinanza: quasi tutti con mascherina

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ve ne siete accorti? Da oggi è eliminato l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto. Eppure per le strade di Vicenza e del Veneto gran parte delle persone portava ancora la mascherina.

Un moto riflesso? Un’assunzione di responsabilità? O semplicemente la paura di fare la prima mossa. Raccogliendo le testimonianze e i commenti le cause di questa sorprendente applicazione di una buona pratica dipendono da tutte e tre le cose.

Chi non se la sente di toglierla quando tutti la portano. Chi invece è preoccupato di potersi contagiare e fa un piccolo sforzo, limitandosi a toglierla quando è da solo… chi invece è talmente abituato a portarla che automaticamente la mette lo stesso, alla stregua del cane di Pavlov. Vi sono poi altre figure, ma in questo caso bisognerebbe condurre approfondimenti psicologici. Chi ha trovato nella mascherina una rassicurante mossa routinaria e prova conforto nell’indossare un dispositivo qualsiasi. Difficilmente la abbandonerà. Chi, infine, dall’inizio della pandemia, intimamente si augura che la pandemia ritorni, per poter dire “Ecco! Ve l’avevo detto!”.

In tutti i casi è una pratica positiva e sicura ed è un bene che venga rispettata per garantire la sicurezza di tutti.

Rimangono in ogni caso i recidivi del ‘mascherina sotto naso’ e quelli che la usano come un lurido bavaglio, portandola sotto il mento. Ci sono sempre stati e saranno quelli da evitare in caso di una tanto temuta seconda ondata autunnale.