Variante Sp46 pronta entro il 2021 – I lavori proseguono a pieno ritmo

Proseguono spediti i lavori di realizzazione della variante alla Sp46. Lo hanno constatato oggi, personalmente, il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi che si sono recati questa mattina in sopralluogo nel cantiere dove sono al lavoro quotidianamente circa 80 persone con l’obiettivo di anticipare il più possibile i tempi di realizzazione dell’opera.

Con loro i tecnici di Anas, il Rup Antonio Mastella e il direttore dei lavori Davide Pistolato, oltre ad altri tecnici e ingegneri dell’azienda, che hanno confermato l’obiettivo di concludere l’opera entro il 2021.

“Il completamento del primo stralcio, primo tronco della tangenziale di Vicenza sta proseguendo a pieno regime – dichiara il sindaco Francesco Rucco -. È una soddisfazione vedere questo grande impegno per recuperare almeno una parte del ritardo accumulato nei mesi precedenti. È stata l’occasione anche per affrontare il tema della realizzazione della bretellina di collegamento con la caserma Del Din per la quale la procedura della Via è stata avviata e ora siamo in fase di verifica dei presupposti tecnici a cura del Ministero dei trasporti. Contiamo pertanto, dopo i 6-7 mesi necessari di verifica, di vedere appaltato il lavoro entro il 2021, al netto di imprevisti tecnico burocratici”.

“Il cantiere risulta in fase avanzata, infatti molte opere sono praticamente ultimate o in corso di ultimazione – dichiara l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi -. Lo scavo per il sottopasso di via Maddalene è ultimato e si stanno eseguendo le opere ulteriori mentre nel sottopasso di via Ambrosini lo scavo è in fase di esecuzione. In marzo aprirà lo svincolo con Monteviale e si sta lavorando all’attraversamento ciclabile nel sottopasso. Sono in corso di esecuzione le opere per realizzare il viadotto del Villaggio del Sole di 500 metri che sarà completato entro la fine di maggio”.

Il percorso complessivo della tangenziale sarà lungo 5 chilometri e 600 metri.

Cronoprogramma

Deviazione Sp36

L’apertura è prevista per il 31 marzo 2021. La pavimentazione verrà realizzata dall’1 febbraio al 13 marzo; la segnaletica orizzontale e verticale, la posa delle barriere di sicurezza entro la seconda decade di marzo 2021. Dal 15 febbraio ed entro il 26 marzo verranno completati tutti i lavori per l’intersezione con il traffico che insiste su viale del Sole, direzione Sud.

Sottopasso in via Maddalene

Sono stati ultimati gli scavi e si stanno eseguendo le opere in cemento armato che verranno ultimate entro la prima decade di aprile. Successivamente saranno eseguiti la pavimentazione, gli impianti elettrici e di sollevamento acque, la posa dei new jersey, la segnaletica orizzontale e verticale. L’ ultimazione è prevista entro il 28 aprile. L’opera sarà aperta il 30 aprile.

Sottopasso in via Ambrosini

Sono in fase di esecuzione gli scavi che si conta di ultimare entro la prima decade di aprile, per poi eseguire le opere in cemento armato entro la prima decade di maggio. Seguirà la posa della pavimentazione, gli impianti elettrici e di sollevamento delle acque, la posa dei new jersey, la segnaletica orizzontale e verticale. L’ultimazione è prevista entro il 28 maggio, l’apertura dell’opera il 31 maggio.

Svincolo su Sp46

Ultimati i lavori relativi al nuovo parcheggio pertinente alla birreria, entro il mese di febbraio si completeranno i lavori della rotatoria e delle rampe di innesto sulla Sp46. Apertura prevista il 30 aprile 2021.

Sottopasso ciclopedonale

Entro la prima decade di febbraio verrà ultimata la fognatura in pressione, per poi proseguire con le opere del sottopasso che sarà ultimato entro il 31 maggio 2021.

Viadotto del Sole

Sono in corso di esecuzione le opere in cemento armato relative le fondazioni e le elevazioni delle pile e delle spalle. L’impalcato metallico è già in cantiere, pronto per essere assemblato a terra e varato entro la metà di aprile. L’opera sarà quindi completata entro il 31 maggio 2021.

Asse principale

Sono in fase di completamento i lavori dell’asse stradale che si conta di ultimare in ottobre 2021.