VALLI DEL PASUBIO – A cena con….l’alpinista

Giovedì 21 giugno, “Piccole Dolomiti Sport” in collaborazione con l’Associazione culturale “Vaca mora” e “Alpstation Schio”, hanno il piacere di ospitare in una serata unica lo scrittore e appassionato di montagna Francesco Vidotto. Ai piedi del Monte Pasubio una cena con lo scrittore, dopo di che, una lunga chiacchierata, sarà possibile fare domande e acquistare i suoi libri grazie alla presenza della libreria di Alpstation Schio. Location: Trattoria Forte Maso, via Forte Maso 1, Valli del Pasubio. Un paio di km dopo la frazione di S.Antonio, a partire dalle ore 20. Quota di partecipazione: 28 euro. Prenotazione obbligatoria. All’età di sette anni Vidotto affronta la sua prima scalata: l’ascesa alla cima del monte Ciareido in Marmarole e da allora non ha mai smesso di scalare e di tornare nei week end durante le ferie nelle Dolomiti. Bellunese, ha iniziato a scrivere all’età di neanche 20 anni, grazie anche alla sua passione per la lettura, coltivata fin da adolescente. Tra i suoi libri ricordiamo: Il selvaggio (Carabba 2005), Signore delle cime (Carabba 2007), Siro (Minerva 2011), Zoe (Minerva 2012), Oceano (Minerva 2014), Fabro (Mondadori, 2016).