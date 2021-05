Valdagno, domani interventi sulla rete idrica: possibili interruzioni fornitura acqua

A causa di alcuni interventi sulla rete idrica, nella giornata di giovedì in alcune zone di Valdagno verrà sospesa la fornitura d’acqua a causa della sostituzione di un nodo di rete e di un gruppo valvole ad esso connesso che richiederà la sospensione della fornitura idrica per alcune ore. L’intervento è previsto tra le ore 8.00 e le ore 15.00. Dopo tale tempo si prevede che l’erogazione verrà ripristinata senza problemi.



Nello specifico i lavori comporteranno l’interruzione della fornitura nelle seguenti vie del comune di Valdagno: via Zona Industriale di Piana (interruzione parziale), via Maestri del Lavoro (interruzione parziale), via Antonio Tomba, Contrada Tommasoni. L’intervento interesserà anche parte di via Tommasoni in territorio cornedese.

Viacqua ricorda di non programmare l’utilizzo di elettrodomestici o macchinari collegati alla rete idrica durante le interruzioni della fornitura. Una volta ripristinato il regolare flusso potrebbero verificarsi fuoriuscite di acqua torbida a causa dei cambi di pressione interni alle tubature. Il consiglio è di lasciarla scorrere per alcuni minuti l’acqua per consentire la pulizia.

In caso di necessità rimane a disposizione il numero verde del servizio clienti Viacqua, al 800 15 42 42 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, il sabato dalle 8.00 alle 13.00). Per urgenze e interventi il Pronto Intervento risponde h24 al numero 800 991 522.

“Ci scusiamo per i disagi che questo intervento potrebbe causare – spiega il Presidente di Viacqua, Angelo Guzzo – in un’area come quella interessata, dove convivono attività produttive e abitazioni. I nostri tecnici assicurano la massima precisione di intervento per ridurre al minimo la durata dell’interruzione della fornitura. Sul posto già in questi giorni sono state apposte le opportune comunicazioni. Si tratta comunque di interventi non procrastinabili che hanno un effetto diretto sulla corretta gestione delle reti idriche.”