Uscita per una passeggiata, ritrovata senza vita in un dirupo

È stata ritrovata nel pomeriggio priva di vita la donna 90 enne di Pedavena di cui non si avevano notizie da ieri dopo essere uscita da casa per fare una passeggiata. La donna è stata ritrovata in zona fittamente boscosa in un dirupo 20 metri sotto il piano del sentiero “Venezia Secca” dal nucleo cinofilo dei vigili del fuoco. Dopo l’accertamento della morte, la donna è stata recuperata dalle squadre SAF Speleo (Alpino Fluviali) dei vigili del fuoco e potata sul piano del sentiero. Alle ricerche iniziate ieri hanno preso parte squadre permanenti e volontari dei pompieri e personale del soccorso alpino.