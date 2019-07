Una palestra con nuovo pavimento adatta per il basket

La palestra dell’ex scuola media Rodolfi, in stradella Mora, ha un pavimento nuovo di zecca, finalmente adatto a praticarvi sport in sicurezza e comfort.Questa mattina l’assessore alle attività sportive Matteo Celebron ha eseguito un sopralluogo all’impianto: “La palestra si presenta ora adeguata all’utilizzo per le partite e gli allenamenti di basket, con il rifacimento del pavimento, la nuova segnaletica e i nuovi canestri. Inoltre la ritinteggiatura conferisce decoro allo spazio. La palestra verrà utilizzata dalle associazioni sportive che ne faranno richiesta, naturalmente dagli studenti della vicina scuola e anche di altre scuole interessate. Adesso manca la sistemazione del tetto che non inficerà l’apertura della palestra”.L’intervento, richiesto da anni in particolare dalle società sportive che in quella struttura svolgono le proprie attività, ha avuto un costo di circa 40 mila euro, a cui ne sono stati aggiunti 20 mila per il rifacimento della segnaletica sportiva, per nuovi e regolamentari canestri e per la messa in sicurezza e per il risanamento di alcune porzioni di intonaco oltre che per il rifacimento totale delle tinteggiature.Oggi l’impianto, gestito dalla società ASD Pallacanestro Vicenza 2012, può contare su un pavimento sportivo in legno di una superficie di circa 620 metri quadrati, ideale per il gioco su campi “indoor”, in particolare di basket, pallavolo e pallamano.L’intervento, preceduto dalla completa rimozione della vecchia pavimentazione, ha permesso infatti di allestire un campo polifunzionale, realizzato con un materiale resistente all’usura, alla deformazione, al rimbalzo della palla, all’assorbimento degli urti e di facile manutenzione.La progettazione e la direzione lavori sono state curate dal servizio Lavori pubblici e manutenzioni del Comune.L’intervento è stato finanziato con fondi destinati alle manutenzioni straordinarie degli impianti sportivi.Si è aggiudicata i lavori la ditta Adisportfloor di Montà, Cuneo.