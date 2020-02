Trovato morto in azienda, disposta l’autopsia

Non è ancora stata fissata la data del funerale di Davide Lezza, il 38enne di Schio morto venerdì scorso nel capannone della ditta per la quale lavorava, la Glm di Schio. Erano stati i colleghi a trovarlo senza vita: la causa della morte, un probabile malore. Ma servirà attendere l’autopsia e il nulla osta della Procura per celebrare il rito funebre. Forte la commozione sia a Magrè che a Pedescale di Valdastico per la morte dell’uomo, padre di un bimbo e in procinto di sposarsi con la compagna, molto conosciuto anche per la sua passione per il gioco delle freccette di cui era uno dei più quotati campioni veneti.