Trovato con coltello e droga in tasca durante un controllo: 14enne nei guai

Ieri pomeriggio alle 17:10 a Thiene una pattuglia della polizia locale ha notato un gruppo di giovani nei pressi della Chiesa sconsacrata dell’area verde ex Nordera. Gli 8, tutti minorenni dai 14 ai 17 anni, domiciliati a Thiene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Zugliano, sono stati controllati dagli agenti. Un ragazzino di 14 anni, compiuti da pochi mesi, durante la perquisizione ha estratto dalla tasca del giubbotto una bustina di cellophane all’interno della quale erano già confezionate 5 dosi di hashish e un coltello a serramanico, con lama da 8 centimetri. Il ragazzo è stato quindi accompagnato al vicino comando di polizia locale e raggiunto dai genitori. Il 14enne riferiva di avere acquistato il coltello alcuni giorni fa.

Coltello e sostanza stupefacente sono stati sequestrati ed il 14enne denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per detenzione ai fini di spaccio di hashish e porto abusivo di coltello.