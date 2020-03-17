TREVISO – I contagi in provincia, Comune per Comune
Ecco i contagiati da coronavirus in provincia di Treviso, aggiornati al 17 marzo.
Provincia di Treviso
TREVISO 84
ARCADE 1
ASOLO 1
BORSO DEL GRAPPA 2
BREDA DI PIAVE 11
CAERANO DI SAN MARCO 1
CARBONERA 8
CASALE SUL SILE 30
CASIER 11
CASTELFRANCO VENETO 11
CASTELLO DI GODEGO 2
CESSALTO 1
CHIARANO 2
CIMADOLMO 1
CODOGNE’ 2
CONEGLIANO 18
CORDIGNANO 15
CROCETTA DEL MONTELLO 2
FARRA DI SOLIGO 1
FONTANELLE 3
FREGONA 1
GAIARINE 1
GIAVERA DEL MONTELLO 1
GODEGA DI SANT’URBANO 7
GORGO AL MONTICANO 1
ISTRANA 3
LORIA 5
MANSUE’ 3
MASERADA SUL PIAVE 4
MEDUNA DI LIVENZA 1
MOGLIANO VENETO 29
MONTEBELLUNA 13
MORGANO 1
MOTTA DI LIVENZA 3
NERVESA DELLA BATTAGLIA 2
ODERZO 13
ORMELLE 1
ORSAGO 3
PAESE 14
PEDEROBBA 4
PONTE DI PIAVE 4
PONZANO VENETO 11
POVEGLIANO 3
PREGANZIOL 15
QUINTO DI TREVISO 14
RESANA 3
RIESE PIO X 3
RONCADE 13
SALGAREDA 2
SAN BIAGIO DI CALLALTA 13
SAN FIOR 19
SAN PIETRO DI FELETTO 6
SAN POLO DI PIAVE 2
SANTA LUCIA DI PIAVE 3
SAN VENDEMIANO 6
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 1
SARMEDE 3
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 1
SILEA 11
SUSEGANA 4
TARZO 2
TREVIGNANO 2
VALDOBBIADENE 1
VAZZOLA 2
VEDELAGO 3
VIDOR 1
VILLORBA 15
VITTORIO VENETO 8
VOLPAGO DEL MONTELLO 2
ZENSON DI PIAVE 1
ZERO BRANCO 9