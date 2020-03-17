CRONACA
17 Marzo 2020 - 12.47

TREVISO – I contagi in provincia, Comune per Comune

REDAZIONE
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Ecco i contagiati da coronavirus in provincia di Treviso, aggiornati al 17 marzo.

Provincia di Treviso

TREVISO 84

ARCADE 1

ASOLO 1

BORSO DEL GRAPPA 2

BREDA DI PIAVE 11

CAERANO DI SAN MARCO 1

CARBONERA 8

CASALE SUL SILE 30

CASIER 11

CASTELFRANCO VENETO 11

CASTELLO DI GODEGO 2

CESSALTO 1

CHIARANO 2

CIMADOLMO 1

CODOGNE’ 2

CONEGLIANO 18

CORDIGNANO 15

CROCETTA DEL MONTELLO 2

FARRA DI SOLIGO 1

FONTANELLE 3

FREGONA 1

GAIARINE 1

GIAVERA DEL MONTELLO 1

GODEGA DI SANT’URBANO 7

GORGO AL MONTICANO 1

ISTRANA 3

LORIA 5

MANSUE’ 3

MASERADA SUL PIAVE 4

MEDUNA DI LIVENZA 1

MOGLIANO VENETO 29

MONTEBELLUNA 13

MORGANO 1

MOTTA DI LIVENZA 3

NERVESA DELLA BATTAGLIA 2

ODERZO 13

ORMELLE 1

ORSAGO 3

PAESE 14

PEDEROBBA 4

PONTE DI PIAVE 4

PONZANO VENETO 11

POVEGLIANO 3

PREGANZIOL 15

QUINTO DI TREVISO 14

RESANA 3

RIESE PIO X 3

RONCADE 13

SALGAREDA 2

SAN BIAGIO DI CALLALTA 13

SAN FIOR 19

SAN PIETRO DI FELETTO 6

SAN POLO DI PIAVE 2

SANTA LUCIA DI PIAVE 3

SAN VENDEMIANO 6

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 1

SARMEDE 3

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 1

SILEA 11

SUSEGANA 4

TARZO 2

TREVIGNANO 2

VALDOBBIADENE 1

VAZZOLA 2

VEDELAGO 3

VIDOR 1

VILLORBA 15

VITTORIO VENETO 8

VOLPAGO DEL MONTELLO 2

ZENSON DI PIAVE 1

ZERO BRANCO 9

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