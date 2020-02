Travolta sulle strisce, è grave

Una 49enne di origine rumene e residente a Sarcedo, G.F., si trova in gravi condizioni in ospedale a Thiene dopo essere stata investita, ieri pomeriggio intorno alle 17, lungo via Marconi. Secondo una prima ricostruzione la donna, aveva appena iniziato ad attraversare la strada quando è stata travolta da un’auto guidata da un 55enne thienese, M.T. La polizia locale ha in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica del sinistro in riferimento all’impegno dell’attraversamento della carreggiata da parte del pedone. Da informazioni ricevute nel corso della giornata odierna, dal personale della rianimazione, le condizioni sono stazionarie ma la situazione evolve in maniera positiva.