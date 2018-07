Tragico schianto in Toscana, medico con studio a Thiene muore tra le fiamme

Tragico incidente a Chiusi della Verna (Arezzo). Nello scontro frontale fra due moto, ha perso la vita il medico Crescenzo Di Donato, dermatologo e direttore didattico della scuola di Medicina e Chirurgia Estetica Cpma Valet, noto anche a Vicenza perché esercitava la sua professione a Bologna e Thiene (lavorava al Centro Medico di via Monte Grappa).

L’altro centauro, in base a quanto riporta la stampa locale, è stato trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi e ha riportato gravi ferite.

Di Donato, 61enne di origini abruzzesi ha perso la vita sabato in Comune di Pieve Santo Stefano, a bordo della sua moto mentre era diretto all’Isola d’Elba, assieme ad una compagnia di amici, che nulla hanno potuto fare per salvarlo e l’hanno visto morire tra le fiamme.

E’ prevista l’autopsia per stabilire le cause esatte della morte.