TORRI DI Q.LO – Grande Fratello 15 cerca gli ultimi concorrenti

Grande Fratello 15 è alla ricerca di nuovi concorrenti. La prossima tappa delle Selezioni Ufficiali per partecipare all’edizione numero 15 del Grande Fratello si terrà sabato 31 marzo dalle ore 15 alle Piramidi. Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione VIP, che si è conclusa lo scorso dicembre con la vittoria di Daniele Bossari, la redazione del Grande Fratello sta infatti lavorando alla nuova edizione del programma, quella dedicata ai non famosi. Il programma inizierà lunedì 16 aprile ma i casting per la ricerca degli ultimi partecipanti al reality prodotto da EndemolShine Italy sono ancora in corso e sono realizzati in esclusiva dalla società partner Wobinda Produzioni. Ospite delle Selezioni, una nota ex inquilina, Rebecca De Pasquale che, oltre alla popolarità ottenuta grazie al soggiorno nella casa più spiata d’Italia, è seguita e amata sul web da migliaia di fan. Si tratta, quindi, di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del programma di canale 5, sia per partecipare alle selezioni e tentare di entrare nella casa, sia per incontrare dal vivo uno dei personaggi più celebri delle ultime edizioni del GF. Per partecipare al provino con i redattori del programma basta essere maggiorenni e presentarsi in orario sul luogo dell’evento.