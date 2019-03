Tintess: a Thiene il lavoro del Comune continua

Il tema odori in zona industriale per l’Amministrazione Casarotto è un fascicolo sempre aperto e in primo piano. Lo dimostrano i fatti e il continuo lavoro e confronto tra gli enti di controllo, la ditta e i cittadini. L’ultima puntata, in ordine di tempo, di questa lunga storia, si è svolta in municipio lo scorso 28 febbraio, quando l’Amministrazione ha fatto il punto sulla situazione convocando la Seconda Commissione Consiliare, organo competente in materia ambientale in cui sono rappresentati tutti i gruppi consiliari di maggioranza e opposizione, allargata al Comitato “Proteggiamo LaRoSa” e al Comitato di Quartiere.

La presenza tecnica era garantita da personale di Arpav e della Provincia di Vicenza (compreso il Consigliere Provinciale delegato all’Ambiente), enti di controllo che, assieme alla Regione e al Comune di Thiene, compongono la Conferenza dei Servizi che sta analizzando la pratica.

L’incontro si poneva l’obiettivo di dare un’informazione aggiornata sullo stato dell’arte, far capire il percorso finora fatto e analizzare le ultime azioni, in modo particolare le ulteriori prescrizioni, ancora più restrittive, emesse dalla “Conferenza dei Servizi”, tenutasi in Regione il 17 gennaio 2019 nei confronti di Tintess, che hanno modificato la precedente Autorizzazione Integrata Ambientale del 2014.

Il dibattito è stato lungo e approfondito; l’Amministrazione Comunale ha sottolineato l’importanza di questo passaggio, che evidenzia la volontà di massima trasparenza e coinvolgimento di tutti, mostrando ancora una volta che il Comune si sta muovendo nel solco di legittimi strumenti a disposizione, unitamente a Regione, Arpav e Provincia, per giungere alla soluzione del problema.

“Siamo convinti – dichiara il Sindaco, Giovanni Casarotto – sia stato un momento utile per i presenti, che hanno potuto ascoltare le relazioni dei tecnici e le loro risposte ai diversi dubbi sollevati. Continueremo a lavorare in questo modo, affidandoci ai dati reali e in sinergia con gli attori della Conferenza dei Servizi, che tornerà a riunirsi il prossimo 18 marzo a Venezia”.