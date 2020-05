Timori per un nuovo focolaio in un ospedale veneto

In Veneto si teme per un nuovo focolaio da Coronavirus nella provincia di Venezia, in particolare nell’ospedale di Noale.

Infatti, come riporta il Corriere della Sera, sono stati registrati una decina di nuovi casi nella giornata di sabato e tra questi c’è il caso del nosocomio veneto, dove pazienti e medici sarebbero risultati infetti al Covid-19. Tutto è partito da giovedì, quando 5 anziani sono risultati positivi al tampone e trasportati al Covid Hospital di Dolo.

La situazione si è aggravata nelle ultime ore, in quanto la Cgil ha segnalato che all’interno della struttura ci sono 13 casi positivi, tra cui anche tre infermieri ed un medico attualmente ricoverato. Inoltre, nel reparto di Lungodegenza di Noale (lì dove ci sono stati i 5 casi positivi), è stato registrato anche il decesso di una 62enne, a causa del Covid-19 e con patologie pregresse.

La USL sta cercando una spiegazione su come il virus sia potuto ‘entrare’ in un reparto dove sono ospitate persone ‘fragili’, come quelle anziane. Secondo fonti interne alla struttura, potrebbe essere stato un operatore a trasmettere il virus all’interno del reparto di Lungodegenza e scatenare il possibile focolaio. Torna la paura nel territorio veneziano: indagini in corso.