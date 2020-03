Problemi di connessione e rallentamenti a Bergamo, Milano, Roma, Palermo. Fioccano le segnalazioni di disservizi per la rete TIM in tutta Italia, in particolare al Nord e al Centro. I primi post su Downdetector, che segue la situazione in tempo reale, risalgono a ieri. Ma la situazione sembra essere precipitata questa mattina, quando molti utenti hanno tentato l’accesso in vano ad alcuni servizi TIM, come TIM Music.