Thienerife porta la Spagna in centro

Al via Thienerife, l’evento organizzato in Centro Storico da Confcommercio Mandamento di Thiene con il patrocinio dell’Assessorato al Commercio e all’Animazione del Centro del Comune, che porterà atmosfere spagnole in città stasera. Una serata ricca di musica, letteratura, artisti di strada, allietata dai balli di flamenco curati dal Silicon Kafe con l’obiettivo di attrarre la curiosità dei cittadini.

Nei locali si potranno degustare bibite a base di sangria, vini iberici e gastronomia.

Visto il periodo dei “Saldi”, i negozi saranno aperti dalle ore 20,00 alle ore 23,00, in orario quindi “spagnolo”, e ospiteranno le opere del pittore Roberto Montanari, artista famoso per aver dipinto centinaia di quadri di tori.

Sarà dato il via a un gioco che terminerà in occasione della Festa del Buon Rientro in settembre e che coinvolgerà i negozi aderenti all’iniziativa.

La proposta segue a stretto giro quella dell’installazione in Corso Garibaldi degli ombrelli colorati, che ha riscosso un ottimo successo e largo consenso e ha l’ambizione di diventare un appuntamento atteso per la Città.