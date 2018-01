THIENE – I 70 anni della Costituzione Italiana nelle scuole

Il primo gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione Italiana, la legge fondamentale della Repubblica Italiana, approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre di quell’anno. A distanza di settant’anni, Comune, A.V.L., A.N.P.I. e Circolo Auser con la collaborazione degli Istituti Scolastici Superiori di Thiene celebrano l’anniversario con l’attenzione rivolta alle giovani generazioni. Al via dunque una serie di incontri dedicati in modo particolare agli studenti, programmati nel corso del 2018. “L’obiettivo – dichiara il Sindaco, Giovanni Casarotto – è quello di illustrare la nostra Carta Costituzionale, non da tutti adeguatamente conosciuta, e trasmettere ai giovani, che si apprestano ad essere cittadini attivi, i valori di libertà e democrazia che la ispirarono e che essa proclama. L’Amministrazione Comunale si è trovata dunque in sintonia con la proposta formulata da AVL, ANPI e AUSER e ha apprezzato la sensibilità e la collaborazione dimostrate dai dirigenti scolastici della Città che hanno aderito all’iniziativa”. Il primo incontro si terrà nella mattinata di mercoledì 17 gennaio 2018 all’Auditorium “Città di Thiene” – Fonato: la conferenza, intitolata “L’attualità della Costituzione Italiana”, coinvolgerà i 166 studenti delle classi quinte del Liceo Statale “F. Corradini” di Thiene, nell’ambito del progetto “Educare alla cittadinanza” approvato dal Collegio Docenti e sarà valido come ore di assemblea di classe del mese di gennaio 2018. “Ho apprezzato l’iniziativa – commenta il Dirigente del Liceo, Marina Maino – perché il coinvolgimento attivo dell’Istituto, e del Dipartimento di Storia e Filosofia in particolare, rappresenta un esempio concreto di apertura della Scuola, agenzia formativa, alle opportunità del territorio, capace di proficue collaborazioni e di sinergie”. A parlare ai ragazzi sarà il prof. Andrea Ambrosi, docente di Diritto Costituzionale all’Università degli Studi di Padova. Presenterà l’incontro la prof.ssa Maria Luisa Nofrate, Coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia del Liceo Corradini. Per gli studenti degli altri Istituti Scolastici Superiori della Città l’appuntamento con la Costituzione sarà più avanti, in Teatro Comunale, ai primi di aprile.