The Best Of Manhattan Short Film Festival: nuova data per l’evento speciale

Il maltempo ha reso impossibile, sabato scorso, lo svolgimento dell’evento speciale organizzato dall’Assessorato alla Cultura per festeggiare i dieci anni di Manhattan Short Film Festivalnel vicentino e a Thiene.

L’Assessorato ripropone dunque il The Best Of Manhattan Short Film Festival nella serata di venerdì 4 settembre 2020 alle ore 21.00, sempre nel parco di Villa Fabris.

Si ricorda che anche in questa edizione speciale agli spettatori verrà distribuita una cartolina per votare ed eleggere il corto vincitore assoluto a Thiene. I risultati verranno pubblicati nel sito del comune.

The Best Of Manhattan Short Film Festival rappresenta la conclusione della stagione estiva di Cinema in Aperta Città ed è un prelibato anticipo della nuova edizione del Manhattan Short Film Festival che verrà presentato, come consueto, ai primi di ottobre.

I corti proiettati saranno “Do I have to take care of everything?”, pellicola finlandese di Selma Vilhunen, finalista agli Oscar 2014 , “Viola, Franca” della regista italiana Marta Savina, “The pale of settlements”, corto statunitense del regista Jacob Sillman, “Home shopper”, sempre produzione statunitense del regista Dev Patel, il corto cileno vincitore dell’Oscar 2016 “Bear Story”, “A Curious Conjunction of Coincidences” di Joost Reijmers, pellicola olandese, il corto tedesco “Rhino Full Throttle” del regista Erik Schmitt, “The Tunnel”, produzione norvegese di Andrè Ovredal, il corto kosovaro “Shok” del regista Jamie Donahue, “Two & Two”, produzione francese del regista Babak Anvari e quindi la pellicola francese, finalista agli Oscar 2020, “Nefta Football Club” del regista Yves Piat.

L’ingresso alla serata è con biglietto unico di 5,00 euro. La biglietteria sarà aperta al parco a partire dalle 19.30.