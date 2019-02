Spiagge Sicure in Veneto – Secondo anno

“Un grazie sentito al governo, e in particolare al ministro dell’interno Salvini. Per il secondo anno consecutivo, con l’operazione ‘Spiagge sicure’, il litorale veneto potrà offrire ai propri ospiti una accoglienza migliore e più sicura, assicurando un’azione capillare di contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione e un puntuale controllo del territorio”.

Così il governatore del Veneto Luca Zaia plaude alla riconferma per il 2019 dei fondi del Viminale destinati ad un maggior controllo di polizia locale nei comuni turistici della costa veneta durante la stagione estiva. Ad essere coinvolti nell’operazione 2019 sono i comuni di Caorle, Chioggia e Eraclea, in provincia di Venezia, che beneficeranno di 42 mila euro ciascuno.

“La possibilità di assumere più agenti di polizia locale e di investire su strumenti di vigilanza e su campagne di sensibilizzazione e responsabilizzazione locale rappresenta una ulteriore chance per i comuni balneari della prima regione turistica d’Italia – conclude Zaia – Gli investimenti in sicurezza e controllo del territorio aiuteranno a promuovere l’attrattività di un litorale già molto apprezzato in Italia e in Europa per l’offerta turistica, la qualità dei servizi, l’assenza di barriere e i presidi sanitari”.