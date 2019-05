Sicurezza dei bambini, un grande evento al Tcvi

Il Teatro Comunale di Vicenza ospiterà sabato 18 maggio dalle 10.30 alle 13 l’evento gratuito dedicato al tema della sicurezza del bambino e organizzato da CYBEX, azienda leader nella produzione e distribuzione di prodotti sicuri, di design e fashion per bambini in collaborazione con Cardioamico, Associazione che organizza corsi di primo soccorso per la salvaguardia della vita.



Dopo i grandi successi del primi due appuntamenti a Busto Arsizio (VA) e a Brescia, il terzo incontro a Vicenza, rappresenta un momento imperdibile di elevata importanza formativa e informativa per tutti i neo o prossimi genitori che desiderano apprendere le nozioni fondamentali per mantenere sempre in sicurezza i propri figli nella vita quotidiana.



L’evento, condotto dalla giornalista Paola Natali, si focalizzerà sul tema della sicurezza in auto con la presenza di un esperto CYBEX che illustrerà quali sono i comportamenti corretti e sicuri per trasportare il bambino in auto dalla nascita senza correre rischi. Inoltre, si parlerà della nuovissima legge Salva bebè che obbliga all’utilizzo di dispositivi anti abbandono sul seggiolino auto. CYBEX si è già adeguata alla normativa con la creazione del nuovo dispositivo SensorSafe.



La seconda parte dell’evento abbraccerà il tema della sicurezza del bambino in termini più generali e con l’aiuto dell’associazione Cardioamico e in particolare con la presenza di Carlo Brutto, istruttore internazionale American Heart Association e Istruttore Primo Soccorso Pediatrico, e Anna Biasin, infermiera con 15 anni di esperienza e istruttore certificato BLSD.



Al termine degli interventi teorici, sarà possibile effettuare prove pratiche delle manovre di disostruzione pediatrica che saranno mostrate e insegnante dal team di volontari.



Inoltre, l’evento è sostenuto e promosso da Team for Children Onlus, associazione di volontariato che collabora con la Direzione generale dell’Ulss 8 Berica e opera nel reparto di Pediatria, nel Day Hospital Oncoematologico e nella Terapia intensiva neonatale.



Un’occasione unica, con ingresso gratuito, per ricevere tutte le informazioni utili, teoriche e pratiche, per proteggere i propri bambini in diverse situazioni, per migliorare la propria conoscenza sul tema sicurezza e per entrare in contatto con i migliori esperti.