Sì Lane! Il solito Meggiorini decide la gara col Pescara: 1-0 al Menti

LR Vicenza 1Pescara 0



LR Vicenza: Grandi, Bruscagin, Padella, Valentini, Beruatto, Zonta (55’ Nalini), Rigoni (91’ Pasini), Agazzi, Giacomelli (55’ Vandeputte), Meggiorini, Lanzafame (76’ Pontisso). All. Di Carlo



Pescara: Fiorillo, Guth (84’ Omeonga), Drudi, Sorensen, Bellanova (74’ Nzita), Dessena, Busellato (52’ Maistro), Memushaj, Masciangelo (74’ Galano), Ceter, Giannetti (84’ Vokic). All. Grassadonia



Arbitro: Lorenzo Illuzzi (Molfetta)

Reti: 58’ Meggiorini (V)



Il LR Vicenza batte il Pescara. A decidere nella ripresa il solito Meggiorini con un colpo di testa dei suoi. Una vittoria meritata che allontana ulteriormente i biancorossi dalla zone calde della classifica.Al 10’ cross di Giacomelli dalla destra, torsione di testa di Lanzafame e palla che si stampa sul palo. Due minuti più tardi fraseggio ancora tra Giacomelli e Lanzafame con quest’ultimo che sfiora il palo alla sinistra di Fiorillo con un secco rasoterra.I ragazzi di mister Di Carlo creano e attaccano, dimostrando di avere ben salde le redini del gioco.Al 19’ Giacomelli, liberato in area dalla mediana, ha sui piedi una ghiotta occasione ma il suo diagonale si spegne sul fondo.Sul ribaltamento di fronte, il Pescara fa sentire la sua presenza in attacco con il colpo di testa di Dessena, su traversone di Masciangelo, che termina sopra la traversa della porta protetta da Grandi.Al 30’ Meggiorini è protagonista di una pregevolissima rovesciata in area su cross di Beruatto; sfera che finisce non distante dall’incrocio dei pali.La prima frazione si chiude con gli equilibri spostati verso il Lane che tuttavia non riesce a ferire la retroguardia avversaria.La musica cambia nella ripresa e al 58’ il Vicenza si porta in vantaggio: Beruatto scodella un assist dalla sinistra per Meggiorini che colpisce di testa e insacca all’angolino.Al 76’ Rigoni ci prova dal limite con un destro a giro bloccato senza problemi dall’estremo difensore del Pescara. Tre minuti dopo Agazzi da fuori area ma la sua conclusione è flebile e centrale. Ma poco importa. Il Lane porta a casa tre punti fondamentali per il prosieguo del torneo.Venerdì 2 aprile, alle 19, capitan Giacomelli e compagni affronteranno il Cittadella al Menti.