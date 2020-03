“Sei cinese? Sei malata?” donna malese “interrogata” alle Poste

Anche a Recoaro uno spiacevole episodio derivante dall’ansia da coronavirus. Lo ha denunciato ieri in serata un cittadino recoarese nel gruppo facebook locale: “Oggi mia moglie è andata alle poste per fare delle commissioni e si è sentita chiedere da una signora recoarese “sei cinese? sei malata?”. Inutile dire quanto a disagio e fuori posto si sia sentita mia moglie. Mia moglie è nata in Malesia e lavora all’università di Venezia da due anni. Viviamo a Recoaro quasi da tre e mai è successa una cosa simile. A che punto stiamo arrivando? Chiediamocelo. Reputo ciò che è successo vergognoso, ringrazio la signora e il signore che si sono invece dimostrati disponibili semplicemente avviando una conversazione.

Ora immaginatevi se come veneto vi fosse successo qualcosa di simile all’estero o al sud… come vi sentireste? So che Recoaro non è quella signora, ma reputo una cosa simile deplorevole e spero non si ripeta più”.