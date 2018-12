SCUOLA – Donazzan: “Tutte le scuole partecipino ad Adotta Un Albero”

“Intendo invitare tutte le scuole di ogni ordine e grado a sposare l’iniziativa ‘Adottaunalbero’ promossa dalla Coldiretti di Vicenza”. L’assessore regionale all’’istruzione e formazione Elena Donazzan appoggia così il progetto promosso dalla prima associazione dei produttori agricoli del Vicentino, insieme all’Unione montana Spettabile Reggenza dell’Altopiano di Asiago e alla sezione vicentina dell’Associazione Alpini, per far rivivere le montagne vicentine e ricostituire i boschi dell’Altopiano travolti dall’uragano di fine ottobre.

Il progetto di educazione civica e ambientale, che porterà nelle scuole le immagini dei boschi feriti e gli interventi di riparazione in atto e porterà gli studenti a visitare i luoghi interessati e ad essere protagonisti della riforestazione in collaborazione con Veneto Agricoltura, verrà presentato sabato 15 e domenica 16 dicembre a Vicenza, al Mercato coperto di Campagna Amica, in via Cordenons 4. Nel mercato a chilometro zero di Coldiretti, in contra’ Cordenons 4, saranno in vendita a scopo benefico i manufatti natalizi ricavati dagli alberi abbattuti il 29 ottobre scorso. La realizzazione degli alberelli lignei di Natale è a cura di Cristina Panozzo, giovane imprenditrice agricola di Treschè Conca, affiancata dalla Pro-loco di Enego.

“Invito gli studenti ad entrare subito nel cuore del progetto di riforestazione – sollecita l’assessore – partecipando alla vendita degli alberelli di legno ricavati con maestrìa da Cristina Panozzo dai tronchi e dai rami abbattuti dal forte vento dello scorso 29 ottobre . Il ricavato dell’iniziativa di Coldiretti aiuterà a dare nuova vita ai boschi e alle montagne vicentine”.