Scontro tra 3 auto: 4 feriti

Alle 12:40 di oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti al km 7 della strada Valsugana a Campo San Martino per un incidente stradale con tre veicoli coinvolti: 4 feriti. I pompieri arrivati da Cittadella hanno prestato il primo soccorso congiuntamente al personale sanitario. I feriti sono stati assistiti dal personale del SUEM e trasferiti in ospedale in ambulanza e con l’elisoccorso. Carabinieri hanno deviato il traffico di eseguito i rilievi del sinistro.