Scontro frontale all’alba: due feriti (FOTO)

Poco prima delle 6, i vigili del fuoco sono intervenuti per lo scontro frontale tra due auto in via Maestri del Lavoro a Schio: feriti i due conducenti. I pompieri accorsi dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza le due vetture e liberato utilizzando martinetti, cesoie e divaricatori idraulici l’autista dell’alfa Romeo 145, rimasto incastrato nell’abitacolo. Il giovane è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 per essere portato in ospedale. Portato in pronto soccorso anche il conducente della Fiat Punto, già inviato in ospedale prima dell’arrivo della squadra. La strada è rimasta bloccata fino alla rimozione dei veicoli. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.