SCHIO – “L’adunata dell’innovazione” arriva in città

Mercoledì dicembre a Schio si svolgerà l’Adunata dell’innovazione culturale applicata al ripensamento delle città e degli spazi urbani. Da anni si afferma che arte e cultura sono motori di sviluppo economico e sociale ma per metterli in moto serve uno sforzo innovativo e creativo che può essere sostenuto dai linguaggi artistici. è questa l’idea di fondo del progetto “Fabricaltra”, ora confluito in INN-Veneto il grande finanziamento regionale da quest’anno sostiene anche la rigenerazione culturale della Fabbrica Alta. L’adunata si svolgerà lungo tutta la giornata di mercoledì 5 dicembre e sarà diviso in due parti. Nella prima parte, dalle 10.00 presso il Lanificio Conte, saranno ripresi gli obiettivi del progetto e soprattutto presentate le attività che nei prossimi mesi saranno offerte ai cittadini e alle associazioni di Schio. Si tratta di diverse modalità di coinvolgimento della cittadinanza nell’identificazione di nuove soluzioni per l’utilizzo della fabbrica, partendo dai bisogni e dalle idee espresse localmente: corsi di formazione sull’utilizzo in chiave sociale dei beni culturali, sulla partecipazione ai processi di rigenerazione e sulle iniziative di innovazione sociale che posso portare nuova vita negli spazi dell’archeologia industriale. A questi si affiancheranno dei “project work” che permetteranno a gruppi di cittadini e associazioni, con la guida di esperti, di sviluppare e definire specifiche progettualità di riuso. Il tutto nella prospettiva dell’arte e della cultura visti come motori di sviluppo locale. A completamento sono previste infatti anche delle “master class” tenute da importanti artisti dal mondo dello spettacolo teatrale, sempre orientate a offrire occasioni di riflessione creativa sul futuro dell’area Lanerossi. Il pomeriggio sarà invece dedicato ad uno spettacolo pubblico itinerante, gratuitamente offerto ai cittadini di Schio e rappresentativo della componente più decisamente artistica del progetto Fabricaltra. Nel corso del 2019 infatti il finanziamento regionale permetterà di invitare a Schio 4 artisti internazionali a lavorare nella e attorno alla Fabbrica con un loro progetto specifico. A partire dalle 14.30 l’area della Fabbrica diventerà palcoscenico per le esibizioni degli artisti del Teatro Potlach una compagnia che porta il teatro nello spazio pubblico e lo intreccia con la vita delle comunità e degli edifici della città. Nel pomeriggio del 5 dicembre gli artisti proporranno performance che mescolano circo, danza e musica. Gli spettacoli inizieranno all’esterno di Fabbrica Alta e proseguiranno con una parata di strada itinerante con trampoli, musiche, maschere e danze colorate. Il corteo guidato dagli artisti guiderà gli spettatori al Teatro Civico dove (alle 16.30) si potrà accedere gratuitamente al Teatro per assistere allo spettacolo “Ventimila Leghe sotto i Mari”