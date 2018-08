SARCEDO – Travolta da furgone, muore ciclista

Alle 11:15 di stamattina Milanka Stevic, donna 59enne di origine serba, residente a Breganze, alla guida della propria bicicletta stava percorrendo via Asiago (Vecchia Gasparona) con direzione Thiene, proveniente da Sarcedo. Giunta all’altezza del ponte sul torrente Igna, in corrispondenza della curva, per cause in corso di accertamento è stata urtata dal furgone Iveco condotto da R.N., uomo 61enne residente a Fara Vicentino. A seguito dell’urto la donna è caduta sull’asfalto. Nonostante l’intervento dell’ambulanza e dell’eliambulanza, la donna è deceduta oggi pomeriggio al San Bortolo di Vicenza. Lascia marito e due figli. Al conducente del Furgone è stata ritirata la patente di guida per inosservanza delle modalità di sorpasso.