Salvini canta “Signore delle cime” e scoppiano le polemiche

“Un affettuoso saluto a tutti”. Con questa frase Matteo Salvini ha pubblicato sui propri social un video, pochi giorni fa, in cui è alla guida e si fa riprendere con lo smartphone mentre canta Signore delle cime, il famosissimo e amatissimo canto popolare del maestro arzignanese Bepi De Marzi dedicato all’amico Bepi Bertagnoli nel 1958. Oltre un minuto di video in cui il leader della Lega canto il brano, diventato famoso specialmente tra gli alpini e gli amanti della montagna. Non sono mancate le polemiche sui social, sia di semplici cittadini che di alcune personalità politiche. A porre fine alle critiche, il deputato leghista Erik Pretto: «Nessuna propaganda politica, nessuna strumentalizzazione, non c’entra nulla, così come non c’entrano nulla le idee politiche di chi l’ha scritta: è una canzone bellissima».