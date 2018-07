Rucco: “Procedono modifiche statuto IEG, VicenzaOro non si tocca!”

Rucco, ”Le modifiche allo statuto di IEG procedono. I rappresentanti vicentini dovranno tutelare VicenzaOro”

“Stiamo procedendo rapidamente verso la definizione delle modifiche statutarie utili alla procedura per la quotazione in Borsa di IEG” – dichiara il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco – “voglio però che sia chiaro che i rappresentanti di Vicenza, Matteo Marzotto e Michela Cavalieri, hanno la responsabilità della tutela di VicenzaOro e del suo management che si è formato in decenni di successi. La nostra indicazione rispetto alla scelta che abbiamo ereditato è semplice e chiara: non si tocca VicenzaOro, che deve restare qui e casomai crescere; non si pensi di sottovalutare la dirigenza di Via dell’Oreficeria che ha le competenze e l’intelligenza per mantenere lo standing delle edizioni del passato. Chi ci rappresenta in seno al CdA” – continua il sindaco – “non dimentichi la nostra storia e le nostre specificità. L’appuntamento con la quotazione in Borsa è fondamentale tanto quanto la permanenza a Vicenza di tutte le manifestazioni orafe e la salvaguardia di chi è in grado di organizzarle. Non ci sono competenze come le nostre in nessun’altra Fiera in Italia e mi aspetto che Marzotto e Cavalieri non lo dimentichino”.

“Ci sono scelte negoziabili, questa non lo è” – conclude Rucco.