Rucco e AIM: “Urgenze rifiuti e sfalcio erba” in attesa delle scelte strategiche

Il sindaco Rucco oggi in Aim: “Per le scelte strategiche attendiamo l’esito della due diligence. Nell’immediato ho chiesto un occhio di riguardo al decoro della città”

Tra le urgenze più concrete, la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti e lo sfalcio dell’erba per strada

Questa mattina il sindaco Francesco Rucco, accompagnato dal vicesindaco e assessore alle risorse economiche Matteo Tosetto e dall’assessore al territorio Lucio Zoppello, si è recato nella sede di Aim a San Biagio.

Dopo aver visitato gli uffici, sindaco e assessori hanno approfondito con l’amministratore unico Umberto Lago e il direttore generale Dario Vianello la struttura aziendale e la mission di Aim Gruppo e affrontato alcuni progetti imminenti e tematiche urgenti.

“Nel giro di qualche mese – ha detto il sindaco Rucco – sarà svolta la due diligence per la quale abbiamo già avviato la procedura di gara. Quell’analisi ci consentirà di avere il quadro completo della situazione di Aim e di tracciare di conseguenza le nuove strategie di gestione e di sviluppo della nostra partecipata. Nel frattempo, con l’aiuto dell’amministratore unico e del direttore generale che ringrazio, abbiamo cominciato a prendere visione della situazione di bilancio e dell’attuale piano industriale della multiutility, secondo il nostro stile di governo che punta a riparare gli errori del passato, ma a mantenere le cose positive che sono state fatte e si stanno facendo a servizio della città”.

L’incontro con i vertici di Aim è stata anche l’occasione per il sindaco di avanzare all’azienda alcune richieste molto concrete: “Ho chiesto ad Aim un occhio di riguardo nei confronti della città, in particolare rispetto a due criticità segnalate con forza dai cittadini: lo sfalcio dell’erba lungo le strade e nelle aree pubbliche e la gestione della raccolta dei rifiuti. Per quanto riguarda gli sfalci, l’azienda ha già avviato un’intensificazione dell’attività che nelle prossime settimane dovrebbe via via interessare tutte le zone problematiche, mentre sul fronte della raccolta dei rifiuti faremo uno specifico approfondimento con Aim Ambiente, guidato dall’amministratore unico Maria Menin, per cercare di migliorare l’organizzazione del servizio”.