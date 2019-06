Rogo nella notte: a fuoco tonnellate di rotoballe (FOTO)

Dalla mezzanotte i vigili del fuoco sono impegnati in via Anconetta a Marostica per l’incendio di una tensostruttura adibita a deposito di fieno. Stanno ancora bruciando circa 300 rotoballe (per un totale di 1200 quintali di foraggio). Nell’incendio è andato a fuoco anche un trattore. Al lavoro squadre provenienti da Bassano e da Vicenza.