Roberto Baggio vince in tribunale: chi l’aveva offeso è stato condannato a 8 mesi

Roberto Baggio vince in tribunale: un suo hater, Paolo Mocavero, è stato condannato a 8 mesi e 5 mila euro di risarcimento. Il pm di Padova ne aveva chiesti 9 per diffamazione a mezzo stampa è nei confronti del leader dei 100% Animalisti. In aula Roberto Baggio, che si è costituito parte civile chiedendo i danni. Il 15 febbraio del 2016 Mocavero ha pubblicato sul sito di 100% Animalisti un post contro l’ex pallone d’oro: “Baggio ha il coraggio di definirsi buddista ed esercita la caccia… non conosce il significato delle parole andando all’estero per i famigerati viaggi della morte”. Baggio l’ha querelato ed è riuscito a far valere le proprie ragioni.