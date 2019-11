“Ritratto di donna”, il sindaco invita all’inaugurazione della mostra i dipendenti di Comune e Provincia

Francesco Rucco, sindaco del Comune e presidente della Provincia di Vicenza invita i dipendenti dei due enti a visitare in anteprima la mostra “Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi” che aprirà in Basilica palladiana il 6 dicembre 2019.

“Tra pochi giorni si aprirà la prima grande mostra che rilancerà la Basilica palladiana come monumento nazionale e cuore dell’identità culturale della città. Un obiettivo ambizioso che vede al nostro fianco importanti istituzioni e il mondo imprenditoriale cittadino. L’inaugurazione della mostra Ritratto di donna sarà l’occasione per condividere con i dipendenti di Comune e Provincia la soddisfazione di poter ammirare nel salone della Basilica il frutto del lavoro svolto fino ad oggi – spiega il Francesco Rucco -. Vorrei che anche loro, che ci assistono quotidianamente nei rispettivi enti che rappresento, fossero orgogliosi di come la città si sta evolvendo a favore della valorizzazione del ricco patrimonio culturale e artistico che abbiamo disposizione, per un rilancio turistico ed economico. Abbiamo pertanto invitato tutti i dipendenti all’inaugurazione e abbiamo offerto loro un voucher ad un prezzo speciale che consente l’ingresso in mostra a quattro persone, un piacevole regalo che i dipendenti possono fare ai loro cari. Da parte nostra si tratta di un gesto di attenzione che abbiamo voluto adottare per la prima volta”.

I dipendenti di Comune e Provincia di Vicenza hanno ricevuto un mail con un invito strettamente personale per l’inaugurazione in programma giovedì 5 dicembre, nel pomeriggio. Inoltre dà l’opportunità di usufruire di un biglietto ad un prezzo speciale (13 euro complessivi) per visitare la mostra con parenti e amici, fino ad un massimo di quattro persone, compreso il dipendente, dal 6 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 (sarà indispensabile esibire la mail e un documento d’identità del dipendente).