Rimozione clausola antifascista: esulta Fratelli d’Italia

Con un comunicato stampa Fratelli d’Italia di Vicenza commenta la rimozione della clausola antifascista introdotta dall’ex sindaco Achille Variati poco prima della scadenza del suo secondo mandato nel regolamento Cosap per la concessione degli spazi pubblici e che prevede una dichiarazione di antifascismo da parte del richiedente.

«Era l’inizio del 2019 quando noi di Fratelli d’Italia abbiamo per la prima volta ribadito di non accettare la ghigliottina ideologica di chi nella precedente amministrazione voleva utilizzare in maniera strumentale l’antifascismo come una clava per limitare l’agibilità politica di chi non rientra nell’alveo del pensiero espresso da una certa sinistra progressista» ricorda il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune a Vicenza Roberto D’Amore.

«Abbiamo sempre sostenuto la libertà costituzionale di chiunque di poter manifestare il proprio pensiero, senza bisogno di sottoscrivere dichiarazioni previste da regolamenti stilati con l’unico scopo di avvelenare il clima politico, già sufficientemente intossicato» prosegue il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia.

«Con l’accoglimento della richiesta di Fratelli d’Italia, presentata ancora ad ottobre 2019, con cui chiedevamo di modificare il Regolamento Cosap, sostituendo la clausola antifascista con il ripudio di tutti i totalitarismi in accoglimento della Mozione del 20 settembre 2019 del Parlamento europeo» conclude il Consigliere comunale D’Amore «vinciamo questa battaglia di principio, che ci ha da sempre visti in prima linea».