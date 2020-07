Rimandato di due anni l’obbligo del revisore contabile per le PMI

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento con il quale viene rimandato di due anni l’obbligo di dotarsi di un revisore dei conti per le PMI, che slitta come termine ultimo all’approvazione del bilancio 2021 e quindi di fatto ad aprile 2022 su parametri aggiornati al 2020 e 2021. Il Governo ha accolto così la richiesta che era partita proprio dalle PMI vicentine, come spiega Flavio Lorenzin, presidente di Apindustria Confimi Vicenza e vice-presidente nazionale di Confimi Industria: «Questo risultato è il frutto di un lavoro iniziato diversi mesi fa. Non a caso è una delle richieste che abbiamo avanzato anche durante la videoconferenza avvenuta in maggio con il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo».

Una richiesta che non va intesa come una presa di posizione sul merito del provvedimento, ma su tempi e modalità: «Sia chiaro – prosegue Lorenzin -, non abbiamo niente contro uno strumento utile a garantire una maggiore stabilità e sicurezza finanziaria delle imprese, ma l’emergenza covid sta mettendo gravemente in difficoltà molte aziende: non è il momento di gravare le PMI di ulteriori costi, che non sono trascurabili. Senza contare che per effetto della crisi molte aziende avrebbero rischiato di superare i parametri per i risultati degli anni precedenti, pur non avendone in realtà più i titoli già dal prossimo bilancio 2020. Non ultimo, già prima dell’emergenza covid le aziende che si stavano attrezzando per ottemperare a questo nuovo obbligo si sono scontrate con la difficoltà a trovare professionisti disponibili ad assumersi gli oneri collegati alla figura del revisore dei conti».