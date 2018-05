RECOARO – La Regione conferma il via alla nuova stagione termale

Prende il via sotto nuovi auspici la stagione termale 2018. La Giunta regionale, su relazione del vicepresidente, nella seduta odierna ha preso atto dei risultati ottenuti dalla società “Terme di Recoaro S.p.A.” durante il primo anno di gestione e ha riconosciuto, sotto ogni profilo, le spese di investimento sostenute per la tutela e la valorizzazione sostenibile del compendio, in ottemperanza a quanto previsto nel Piano di utilizzo. “Il rapporto concessorio in vigore – sottolinea il vicepresidente – potrà quindi proseguire in modo efficace fino al termine dell’imminente stagione termale 2018, che si concluderà il 30 settembre”. L’esperienza di questo periodo di gestione sperimentale consentirà inoltre di promuovere un ulteriore rinnovato programma di investimenti. La Giunta regionale ha infatti autorizzato l’avvio, con opportuno anticipo, della ricerca di un nuovo concessionario, sulla base di un progetto di valorizzazione che potrà essere attuato prevedendo una durata adeguata della gestione, tale da accompagnare e favorire, con investimenti mirati, lo sviluppo economico complessivo del territorio. “Garantendo la stagione termale – conclude il vicepresidente – si salvaguarda l’economia dell’intera vallata in termini di attività commerciali, ricezione turistica, considerato l’indotto che il compendio riesce a creare. La Regione quindi, oltre a voler preservare la struttura termale che rappresenta la storia di Recoaro, è al fianco di tutti gli operatori della zona per il suo rilancio”.