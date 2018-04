RECOARO – La e-Bike Lamborghini da 15mila euro è made in Recoaro

Una e-bike targata Lamborghini ma prodotta a Recoaro. E’ stata presentata alla stampa ad inizio della settimana scorsa, presso il museo di Sant’Agata Bolognese, la prima ed unica gamma di e-bike griffata Automobili Lamborghini. Le e-bike, commercializzate su licenza da una start-up, la Italtechnology srl di Pordenone, si collocano nella fascia di eccellenza del settore e sono l’innovativa e tecnologicamente avanzata espressione di bicicletta a pedalata assistita che verrà prodotta da una azienda d’eccellenza di Recoaro Terme in esclusiva per Italtecnology. Oltre al raffinato design, i particolari di questo progetto sono l’esclusività del cambio sequenziale rotativo a otto rapporti, i materiali utilizzati e l’antifurto elettronico sviluppati dall’imprenditore recoarese Fabrizio Storti, coadiuvato dai suoi stretti collaboratori. Le performance sono tali da soddisfare in ogni condizione di percorrenza e di terreno la clientela più esigente. A completare l’esclusività delle e-bike per Automobili Lamborghini, dal prezzo base di 15mila euro, è previsto anche un programma “Ad Personam” che prevede la personalizzazione della livrea nei colori delle vernici già riservate alle supersportive Lamborghini. Una e-bike, quella realizzata per Automobili Lamborghini che, destinata a un sicuro successo, ancora una volta rappresenterà nel mercato mondiale il meglio del “Made in Italy”. Le prime due versioni di e-bike, disponibili già da maggio, saranno una e-MTB, più adatta ad uno stile di vita dinamico e alle attività outdoor e una versione sportiva capace di raggiungere in pochissimo tempo e in modalità Turbo, la massima velocità consentita dalle normative vigenti.